ФБР выяснили, что «гуглил» стрелявший в Дональда Трампа

Опубликовано 26 июля 2024, 01:37
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ФБР выяснили, что «гуглил» стрелявший в Дональда ТрампаИ при чем тут Кеннеди
Директор ФБР Кристофер Врэй дал показания судебному комитету Палаты представителей США по поводу недавнего покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа, раскрыв ключевые детали о стрелявшем Томасе Мэтью Круксе. По словам Крукса, стрелок проявлял тревожный интерес к прошлым политическим убийствам, в том числе искал информацию о расстоянии между Ли Харви Освальдом и президентом Джоном Ф. Кеннеди в момент выстрела.
ФБР проанализировало ноутбук Крукса и обнаружило ряд важных находок. Крукс неоднократно посещал место проведения митинга перед покушением и использовал беспилотник для разведки местности. Несмотря на все эти усилия, мотив нападения остается неясным. Урэй отметил, что Крукс, судя по всему, был одиночкой с минимальными личными связями.