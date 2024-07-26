ФБР выяснили, что «гуглил» стрелявший в Дональда Трампа

И при чем тут Кеннеди

Директор ФБР Кристофер Врэй дал показания судебному комитету Палаты представителей США по поводу недавнего покушения на бывшего президента страны Дональда Трампа, раскрыв ключевые детали о стрелявшем Томасе Мэтью Круксе. По словам Крукса, стрелок проявлял тревожный интерес к прошлым политическим убийствам, в том числе искал информацию о расстоянии между Ли Харви Освальдом и президентом Джоном Ф. Кеннеди в момент выстрела.