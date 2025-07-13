Федерация гонок дронов РФ будет развивать спортивные дисциплины для людей с ОВЗ

В Москве проходит инклюзивный турнир «Мир танков» и БПЛА-фиджитал при поддержке мэрии, Федерации гонок дронов и Федерации компьютерного спорта. В рамках мероприятия также организован международный телемост между Россией, Арменией и Киргизией.

Котов отметил, что федерация будет развивать проекты, где люди с ОВЗ смогут соревноваться как вместе со здоровыми спортсменами, так и на отдельных мероприятиях.

Кроме того, федерация запускает проект «Профессия героя», направленный на помощь участникам специальной военной операции. Проект предлагает обучение и повышение квалификации в сфере гражданского использования беспилотников. Участников будут направлять на стажировки и помогать с трудоустройством в этой востребованной области.

По словам Котова, работа по этим проектам началась в 2025 году и будет активно развиваться.