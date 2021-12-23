Федеральная служба судебных приставов признала угрозы в соцсетях психологическим давлением

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Федеральная служба судебных приставов признала угрозы в соцсетях психологическим давлениемА также молчание в трубку
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) опубликовала проект рекомендаций, в котором описаны взаимодействия коллекторов с заёмщиками. В нём также указано, какие поступки взыскателей будут считаться незаконными.
В проекте приставы описали разницу между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, впрочем если заёмщик бросил трубку, звонок всё равно должен считаться состоявшимся. Кроме того, автодозвон коллекторов будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона. А общение роботов с должниками должно приравниваться к телефонным разговорам.
В целом, в ФССП психологическим давлением предложили считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.
Источник: РБК