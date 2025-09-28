Федеральное агентство США сняло часть обвинений против Apple и её главы

Опубликовано 28 сентября 2025, 19:001 мин.
Федеральное агентство США сняло часть обвинений против Apple и её главыПретензии к письму Тима Кука
Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB) отозвал ряд обвинений против Apple, связанных с жалобами бывших сотрудников 2021 года, пишут СМИ. В частности, снято обвинение против CEO компании Тима Кука за письмо сотрудникам, где он написал, что «люди, раскрывающие конфиденциальную информацию, не имеют места в компании», и что Apple «делает всё возможное, чтобы выявить источники утечек».
Отозваны также претензии бывшей сотрудницы Эшли Джёвиг, включая обвинения в незаконной приостановке её должности и увольнении. В апреле Apple уже урегулировала отдельное дело с Джёвиг, изменив правила внутри компании.
Кроме того, NLRB сняло обвинения против Apple в связи с увольнением активистки Яннеки Парриш (#AppleToo) и в обвинениях о нарушении правил конфиденциальности и слежке за сотрудниками.
Однако не все претензии сняты: жалобы Чер Скарлетт о равной оплате, запрете обсуждать зарплату и вынужденном увольнении остаются в силе.