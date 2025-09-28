Федеральное агентство США сняло часть обвинений против Apple и её главы

Отозваны также претензии бывшей сотрудницы Эшли Джёвиг, включая обвинения в незаконной приостановке её должности и увольнении. В апреле Apple уже урегулировала отдельное дело с Джёвиг, изменив правила внутри компании.

Кроме того, NLRB сняло обвинения против Apple в связи с увольнением активистки Яннеки Парриш (#AppleToo) и в обвинениях о нарушении правил конфиденциальности и слежке за сотрудниками.

Однако не все претензии сняты: жалобы Чер Скарлетт о равной оплате, запрете обсуждать зарплату и вынужденном увольнении остаются в силе.