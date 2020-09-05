Фекальная трансплантация помогла бороться с алкоголизмом

Микробиота — это, собственно, состав бактерий, которые живут в определённом органе человека. Перенос кишечной микробиоты учёные рассматривают как перспективный альтернативный метод лечения различных заболеваний.

Исследователи решили проверить, может ли трансплантация фекальной микробиоты помочь людям с выраженным алкогольным циррозом печени. Фекальную микробиоту от здоровых людей им пересаживали с помощью клизмы. Среди пациентов были мужчины в возрасте 60-70 лет. Они злоупотребляли алкоголем около 30 лет.

Через 15 дней после фекальной трансплантации у мужчин значимо снизилась тяга к алкогольным напиткам. Также у пациентов с алкогольным циррозом печени наблюдались улучшения микробного состава кишечника и падало число осложнений, связанных со злоупотреблением алкоголем.