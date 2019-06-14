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Фекальная трансплантация впервые закончилась смертью

Пока такой метод лечения не одобрен официально
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США рассказало о первом зарегистрированном случае смерти пациента после пересадки кишечных бактерий.

Эту процедуру называют фекальной трансплантацией. При таком способе лечения осуществляется пересадка кишечных микробов от одного человека другому с помощью капсулы, клизмы или зонда. Его медицина ещё не признала официально, и сейчас учёные исследуют безопасность и эффективность метода. Фекальной трансплантацией пытаются лечить и панкреатит, и ожирение, и даже биполярное расстройство.

Теперь же появились серьёзные сомнения в безопасности процедуры. Среди пересаженных двум пациентам микробов оказались штаммы кишечной палочки. Организм одного из участников эксперимента не смог побороть инфекцию, и человек скончался.

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