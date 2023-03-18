Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонах

Исследование проводила компания SellCell. Авторам было интересно узнать, насколько распространены опасные бактерии на экранах наших мобильных телефонов.

Всего на исследованных смартфонах обнаружено 20 колоний фекальных стрептококков и энтерококков, образующихся в желудке и кишечнике как человека, так и животных. В образцах также нашли ещё 20 колоний S. aureus, золотистого стафилококка. Он может вызывать респираторные, кожные инфекции и пищевое отравление.

Учёные предположили, что бактерии попадают на экраны смартфонов, пока люди используют их в туалете.