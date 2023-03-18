Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонах

14:33, 18 марта 2023
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Фекальные стрептококки обнаружили на всех исследованных смартфонахИ другие патогены
Учёные обнаружили патогенные бактерии в каждом из 20 мазков, взятых с 10 смартфонов.
Фото: Unsplash
Исследование проводила компания SellCell. Авторам было интересно узнать, насколько распространены опасные бактерии на экранах наших мобильных телефонов.
Всего на исследованных смартфонах обнаружено 20 колоний фекальных стрептококков и энтерококков, образующихся в желудке и кишечнике как человека, так и животных. В образцах также нашли ещё 20 колоний S. aureus, золотистого стафилококка. Он может вызывать респираторные, кожные инфекции и пищевое отравление.
Учёные предположили, что бактерии попадают на экраны смартфонов, пока люди используют их в туалете.