Внутренние документы Apple попали в распоряжение The Guardian. Участники проекта компании, который следил за точностью ответов помощника, рекомендовали разработчикам корректировать ответы Siri на подобные запросы так, чтобы он действовал по трём сценариям: «не вступать в контакт», «отклонить запрос» или «проинформировать».

В Apple считают, что голосовой помощник должен быть защищён при работе с потенциально спорным контентом. Если, например, спросить Siri, «ты феминистка?», то ответ, скорее всего, будет таким: «Я считаю, что все голоса созданы равными и заслуживают равного уважения». Хотя раньше помощник мог отвечать даже более пренебрежительно.

В любом случае, Apple уверена, что голосовой ассистент не должен участвовать в обмене мнениями. А вот одна из представительниц общества по защите прав женщин считает, что проблема заключается в том, что голосовых помощников создавали мужчины. И она не видит ничего плохого, в том, если Siri назовёт себя феминисткой.