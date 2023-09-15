Феникс и цепь: одобрен новый набор эмодзи для ваших смартфонов

Как сообщает Emojipedia, вы можете ожидать появления эмодзи с изображением головы, качающейся по горизонтали, головы, качающейся по вертикали, феникса, лайма, коричневого гриба и даже порванной цепи. Кроме того, появятся новые эмодзи, представляющие разные размеры семьи, а также варианты существующих эмодзи, направленные в разные стороны.

Однако недостатком является то, что зачастую технологическим гигантам, таким как Apple и Microsoft, требуется несколько месяцев для включения новых эмодзи в свое программное обеспечение. Так что, возможно, придется запастись терпением, прежде чем в чатах с друзьями появится эмодзи лайма.