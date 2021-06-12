Фермер рассказал о добыче биткойнов с помощью навоза

У Филипа Хьюза (Philip Hughes) есть собственная ферма. Недавно он занялся и добычей криптовалюты. Для этого он решил использовать ресурс, которого у него действительно полно — коровий навоз. В процессе его разложения выделяется газ метан. А сжигание метана позволяет приводить в действие шестицилиндровый двигатель, который обеспечивает криптовалютную ферму электричеством.

Такой способ всё ещё сложно назвать идеальным с экологической точки зрения, но он менее опасен для природы, чем стандартное сжигание органического топлива в промышленных масштабах.