Фермер рассказал о добыче биткойнов с помощью навоза

Наука и технологии
Сегодня в 11:09
Фермер рассказал о добыче биткойнов с помощью навозаЭто экологичнее, чем подключать оборудование к сети
Для майнинга криптовалюты, в том числе биткойна, требуется много электроэнергии. Из-за этого многие критикуют цифровую валюту, называя её неэкологичной. Житель Уэльса нашёл альтернативный способ получения энергии для майнинга.
У Филипа Хьюза (Philip Hughes) есть собственная ферма. Недавно он занялся и добычей криптовалюты. Для этого он решил использовать ресурс, которого у него действительно полно — коровий навоз. В процессе его разложения выделяется газ метан. А сжигание метана позволяет приводить в действие шестицилиндровый двигатель, который обеспечивает криптовалютную ферму электричеством.
Такой способ всё ещё сложно назвать идеальным с экологической точки зрения, но он менее опасен для природы, чем стандартное сжигание органического топлива в промышленных масштабах.