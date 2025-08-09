Наука и технологии
Опубликовано 09 августа 2025, 16:39
1 мин.

Фестиваль НАУКА 0+ отметит 20-летие крупной выставкой

«От кремния до кубита»
В 2025 году Фестиваль НАУКА 0+ празднует своё 20-летие, представляя юбилейную выставку «От кремния до кубита: путь человечества». Мероприятие, организованное ведущими научными центрами России.
Основная тема фестиваля — «Твоя квантовая Вселенная». Это связано с тем, что ООН объявила 2025 год Международным годом квантовой науки и технологий. Посетители смогут пройти через семь залов, каждый из которых расскажет о важном этапе развития науки. В экспозиции представлены макеты древних инструментов, голограммы античных изобретений, открытия XIX века, достижения XX века в атомной и квантовой физике, а также современные проекты в области меганауки и космоса.

Особое внимание уделено вкладу российских ученых и новым технологиям, таким как нейроинтерфейсы и квантовые компьютеры. Завершает выставку раздел «Лаборатория будущего», где обсуждаются перспективы науки, включая квантовый интернет и колонизацию Марса.

Фестиваль рассчитан на всех — от детей до взрослых. В его рамках проходят лекции, мастер-классы, показы научных фильмов и встречи с учеными.