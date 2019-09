Фестиваль «Wargaming Fest: День танкиста» собрал рекордное количество зрителей

Фестиваль организовала компания Wargaming совместно с Минским городским исполнительным комитетом и Министерством обороны Республики Беларусь. Сообщается, что среди посетителей были люди из 28 стран. Онлайн за событием следило более 2,6 миллиона человек.

Фестиваль включал в себя более 120 зон с различными активностями. Там можно было поиграть в видеоигры, в частности в World of Tanks. На территории фестиваля было размещено более 300 компьютеров, а также консоли Xbox One X. На главной сцене прошёл матч Кланового суперкубка по World of Tanks.

Также на фестивале была представлена настоящая военная техника, в том числе танк Т-72Б3. Хедлайнером музыкальной части мероприятия стала группа The Offspring.