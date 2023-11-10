Фиаско Fitbit: Google перестала продавать устройства в большинстве стран мира

Фиаско Fitbit: Google перестала продавать устройства в большинстве стран мираЕсли в них не продают смартфоны Pixel
Google неожиданным образом приостановила продажу устройств Fitbit во многих странах мира, оставив пользователей в недоумении. Технологический гигант без лишнего шума убрал модели Fitbit с полок магазинов примерно в 30 странах, включая регионы Европы, Латинской Америки и Азии.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Хотя Google утверждает, что это решение направлено на приведение в соответствие портфеля аппаратного обеспечения Pixel с региональной доступностью, данный шаг вносит еще одну путаницу в приобретение Fitbit.
Существующие пользователи Fitbit не должны паниковать, поскольку компания обещает постоянную поддержку, обновления программного обеспечения и исправления безопасности для их устройств. Google утверждает, что гарантии будут соблюдаться, а служба поддержки клиентов останется доступной.
Это неожиданное решение ставит под сомнение стратегию технологического гиганта по интеграции Fitbit в свою линейку продуктов, что заставляет пользователей и отраслевых наблюдателей задаваться вопросом о том, что будет дальше с этим брендом, ориентированным на фитнес, под властью Google.