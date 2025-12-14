Наука и технологии
Опубликовано 14 декабря 2025, 22:10
1 мин.

FiiO анонсировала портативный CD-плеер со встроенными колонками

Удобно и стильно
Суббренд FiiO, Snow Mantra, представил новый портативный CD-плеер под названием BEATBOX. Его особенность — встроенные стереодинамики с усиленными низкими частотами.
© FiiO

Устройство оснащено специальным механизмом для «стабильного чтения дисков» и поддерживает функцию извлечения аудиодорожек с CD на компьютер для оцифровки. Плеер также можно использовать как Bluetooth-колонку. Есть поддержка LDAC.

Дизайн предусматривает съёмную переднюю панель. Корпус имеет магнитное крепление, аккумулятор съёмный.

BEATBOX поступит в продажу в феврале следующего года по цене менее 500 юаней (около 5600 рублей).

Источник:ithome
Автор:Максим Многословный
Теги:
#CD
,
#музыка