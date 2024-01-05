Фильм «Первому игроку приготовиться» станет реальностью силами Futureverse

Readyverse Studios станет пристанищем для фанатов, объединив их страсть к любимым историям с технологиями web3, метавселенными, играми и AR/VR-возможностями.

Но это не просто очередная виртуальная игровая площадка. Readyverse Studios выступает за открытую метавселенную, поддерживая такие принципы, как право собственности на цифровые технологии, управление сообществом и совместимость. Построенное на технологической платформе Futureverse, оттачивавшейся в течение пяти лет, это предприятие обещает «бесперебойную связь и бесконечные возможности».

Клайн, автор одноименной книги, выразил свое волнение: «Будущее уже наступило, и Readyverse Studios способна сделать его еще более удивительным, чем я когда-либо мог себе представить. Эта команда, с ее гениальностью и страстью, поведет нас в следующую эру развлечений, которой могли бы гордиться Уэйд Уоттс и Джеймс Холлидей».