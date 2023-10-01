Фильм «Пила X» настолько жестокий, что соседи «звуковика» вызвали полицию

Гройтерт рассказал об этом забавном инциденте: «У нас есть видеозапись с камеры дверного звонка, на которой видно, как к нему подъезжает полиция... и говорит: "Соседи звонят и говорят, что здесь кого-то пытают до смерти". А он такой: "Вообще-то я просто работаю над фильмом... Можете зайти и посмотреть, если хотите?"».

К счастью, полицейские восприняли это как должное и вдоволь посмеялись, отметив, что крики, должно быть, звучали очень реалистично. Гройтерт похвалил команду звукорежиссеров за эффективную работу по созданию леденящей душу атмосферы.