Фильм «Пила X» настолько жестокий, что соседи «звуковика» вызвали полицию

Фильм «Пила X» настолько жестокий, что соседи «звуковика» вызвали полициюЭто мы смотрим
Работа над созданием фильмов ужасов может привести к неожиданным ситуациям, о чем недавно рассказал режиссер «Пилы X» Кевин Гройтерт. Во время работы над звуковым оформлением особенно жуткой сцены с вакуумной ловушкой для глаз первый помощник монтажера Стив Форн включил такую громкость, что его соседи решили, что происходит что-то зловещее, и вызвали полицию.
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Гройтерт рассказал об этом забавном инциденте: «У нас есть видеозапись с камеры дверного звонка, на которой видно, как к нему подъезжает полиция... и говорит: "Соседи звонят и говорят, что здесь кого-то пытают до смерти". А он такой: "Вообще-то я просто работаю над фильмом... Можете зайти и посмотреть, если хотите?"».
К счастью, полицейские восприняли это как должное и вдоволь посмеялись, отметив, что крики, должно быть, звучали очень реалистично. Гройтерт похвалил команду звукорежиссеров за эффективную работу по созданию леденящей душу атмосферы.