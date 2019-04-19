Философ из Оксфорда назвал массовую слежку единственным спасением человечества от гибели

Философ выступал на конференции TED 2019 в Ванкувере, Канада. Он начал объяснять идею с помощью метафоры. Бостром попросил представить гигантскую вазу, наполненную шариками. Эти шарики представляют собой различные идеи. Белые шарики — это полезные идеи, серые — умеренно вредные, а чёрные — те, что разрушают нашу цивилизацию. В вазе может находиться только один чёрный шарик, и человечеству просто-напросто повезло, что оно до сих пор не «вытащило» именно его.

Именно искусственный интеллект будет контролировать ситуацию и не допустит, чтобы трагедия произошла. Бостром считает, что информация для ИИ будет собираться при помощи массовой слежки. Благодаря этим данным, можно будет предотвратить наихудший сценарий для человечества.