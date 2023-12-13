Философия Amazon захватывает мир бизнеса, и при чем тут «мышление стартапа»

Предприятия могут использовать эту философию, культивируя образ мышления «первого дня», ставя во главу угла одержимость клиентами, внедряя инновации и развивая долгосрочное устойчивое мышление. Эта философия поощряет эксперименты и стойкость, признавая, что неудачи прокладывают путь к будущим успехам.

Действия Amazon подчеркивают важность внедрения культуры, которая ценит обучение на основе итеративного опыта. По мере того как отрасли становятся все более конкурентоспособными, принятие менталитета «первого дня» сулит глубокий рост, успех и удовлетворенность клиентов, считает обозреватель.

По сути, это напоминание о том, что в быстро меняющемся мире бизнеса каждый день - это возможность «начать все сначала» и добиться непревзойденного успеха.