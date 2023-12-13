Философия Amazon захватывает мир бизнеса, и при чем тут «мышление стартапа»В этом кроется успех компании
Неизменная философия Amazon «День первый», основанная на «энергии, инновациях и одержимости стартапа», преобразует современный бизнес, пишет обозреватель HackerNoon. Придуманная Джеффом Безосом мантра «Это всегда первый день» (подразумевая, что несмотря на годы работы, компания не должна останавливаться на достигнутом) определяет гибкость, открытость к инновациям и долгосрочность мышления Amazon.
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Предприятия могут использовать эту философию, культивируя образ мышления «первого дня», ставя во главу угла одержимость клиентами, внедряя инновации и развивая долгосрочное устойчивое мышление. Эта философия поощряет эксперименты и стойкость, признавая, что неудачи прокладывают путь к будущим успехам.
Действия Amazon подчеркивают важность внедрения культуры, которая ценит обучение на основе итеративного опыта. По мере того как отрасли становятся все более конкурентоспособными, принятие менталитета «первого дня» сулит глубокий рост, успех и удовлетворенность клиентов, считает обозреватель.
По сути, это напоминание о том, что в быстро меняющемся мире бизнеса каждый день - это возможность «начать все сначала» и добиться непревзойденного успеха.