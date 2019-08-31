Финальные тесты модулей «ЭкзоМарс» пройдут до лета 2020 года

Окончательные испытания десантного и перелетного модулей миссии «ЭкзоМарс-2020» начнутся в марте 2020 года. Об этом сообщил заместитель гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина Харун Карчаев.

Окончательно испытания завершатся в мае 2020 года. Затем аппарат перевезут в Москву. Запуск с космодрома Байконур запланирован на 26 июля.

Карчаев отметил: «8 сентября мы перевозим космическую систему, состоящую из десантного модуля и перелетного модуля, в Канны, где будет проведен следующий этап испытаний в термодинамической камере. Данные испытания будут проводиться до марта следующего года, после чего мы весь комплекс изделий переводим в Турин, где проводим окончательные испытания».

ЭкзоМарс — это совместная программа Европейского космического агентства и российской госкорпорации «Роскосмос» по исследованию Марса. Старт миссии «ЭкзоМарс-2020» запланирован на июль 2020 года с помощью ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.