Ху участвовал в спорных исследованиях «усиления функции», которые связаны с модификацией вирусов, чтобы сделать их более заразными и смертоносными. Хотя точная причина заболеваний исследователей остается неясной, их симптомы соответствовали либо COVID-19, либо сезонному заболеванию.

Эта информация была недавно обнародована Public и Racket, двумя блогами Substack. Документы правительства США, полученные проектом White Coat Waste Project, также показали, что финансирование исследований Ху осуществлялось Агентством США по международному развитию и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).