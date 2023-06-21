Финансируемый США ученый одним из первых заразился коронавирусом: за месяц до пандемии

Финансируемый США ученый одним из первых заразился коронавирусом: за месяц до пандемииСовпадение?
Новая информация, опубликованная Wall Street Journal, показала, что ученые Уханьского института вирусологии (WIV) в Китае серьезно заболели от неизвестного вируса в ноябре 2019 года, незадолго до начала пандемии COVID-19. Один из пострадавших исследователей, Бен Ху, получил значительное финансирование от правительства США за свою работу по изучению того, как коронавирусы заражают людей.
Фото: Ferra.ru
Ху участвовал в спорных исследованиях «усиления функции», которые связаны с модификацией вирусов, чтобы сделать их более заразными и смертоносными. Хотя точная причина заболеваний исследователей остается неясной, их симптомы соответствовали либо COVID-19, либо сезонному заболеванию.
Эта информация была недавно обнародована Public и Racket, двумя блогами Substack. Документы правительства США, полученные проектом White Coat Waste Project, также показали, что финансирование исследований Ху осуществлялось Агентством США по международному развитию и Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID).