Финансового директора Huawei обвинили в мошенничестве

Сообщается, что Ваньчжоу, предположительно, предоставила банку ряд недостоверных сведений для получения финансовых услуг. На самом деле, это всё смена формулировок. Ранее расследователи заявляли, что Ваньчжоу разработала схему использования глобальной банковской системы для уклонения от санкций США против Ирана.

20 января ожидаются слушания по делу об экстрадиции финансового директора Huawei в США. Для того, чтобы решение было принято в пользу Америки, нужно, чтобы деятельность Ваньчжоу считалась незаконной как в Канаде, так и в стране, запрашивающей экстрадицию.