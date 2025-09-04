Финансовый директор xAI Илона Маска покинул компанию спустя три месяца

Опубликовано 04 сентября 2025, 21:151 мин.
Финансовый директор xAI Илона Маска покинул компанию спустя три месяцаРабота не задалась
Компания xAI, принадлежащая Илону Маску, уже более месяца работает без финансового директора. По информации The Wall Street Journal, Майк Либераторе ушёл из компании ещё в июле. Причины его ухода не раскрываются, замена пока не найдена. В самой компании не комментируют ситуацию.
Либераторе присоединился к xAI в апреле и проработал всего три месяца. xAI, однако, продолжает активно развивать свои технологии, несмотря на кадровые изменения и масштабные расходы. Новое руководство финансового отдела, если оно появится, будет отвечать за контроль за инвестициями и поддержку дальнейшей работы ИИ-проектов. Это особенно важно, на фоне возвращения ИИ компании Grok в работу правительственных служб США.