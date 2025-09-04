Финансовый директор xAI Илона Маска покинул компанию спустя три месяца

Либераторе присоединился к xAI в апреле и проработал всего три месяца. xAI, однако, продолжает активно развивать свои технологии, несмотря на кадровые изменения и масштабные расходы. Новое руководство финансового отдела, если оно появится, будет отвечать за контроль за инвестициями и поддержку дальнейшей работы ИИ-проектов. Это особенно важно, на фоне возвращения ИИ компании Grok в работу правительственных служб США.