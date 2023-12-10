Финдиректор Nvidia намекнул на перенос выпуска видеокарт к Intel из-за ссоры с TSMC

TSMC пока что остается неизменным партнером, породившим нынешнее поколение, Samsung тоже предоставляет свои услуги Nvidia. Так, компания, похоже, готова принять Intel в качестве "третьего" партнера по литейному производству.

Колетт Кресс (Colette Kress), финансовый директор Nvidia, выразила энтузиазм по поводу такой перспективы, заявив: «Хотели бы мы третьего? Конечно. Мы будем рады третьему». Этот шаг может ознаменовать значительный отход от стратегии, ориентированной на TSMC, и продемонстрировать готовность Nvidia к разнообразным партнерствам.

Хотя TSMC остается грозной силой, Nvidia, похоже, стремится к диверсификации, обращая внимание на литейное производство Intel. Поскольку Intel борется за более заметную роль в литейном производстве, сделка с Nvidia может стать переломным моментом.