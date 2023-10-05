Финляндия начала симулировать на компьютерах модели боевого столкновения с Россией

Один взвод выступает в роли нападающей стороны, а другой защищается. Впоследствии эти учения часто воспроизводятся на реальной местности с использованием реальной техники. Их оружие оснащено лазерами, а датчики на поясах показывают, когда солдаты были «убиты». Финский генерал Тимо Кивинен, отметил, что отношение к военным стало более заботливым по сравнению с тем, что было 45 лет назад.

Такое использование передовых технологий и симуляторов подчеркивает проактивный подход Финляндии к обеспечению готовности своей армии.