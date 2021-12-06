Финляндия намерена вооружиться американскими истребителями F-35A

Правительство страны вынесет свой вердикт в течение десяти дней. Военные эксперты выбрали американский истребитель, основываясь на его технических характеристиках и долгом сроке службы.

Кроме F-35A Финляндия рассматривает шведский Gripen, американский F/A-18E/F Super Hornet, британский Eurofighter и французский Rafale. Однако аналитики считают, что правительство в итоге всё же выберет F-35A.

Напомним, F-35A — это наземный истребитель, самая технологически простая и, соответственно, облегчённая и дешёвая версия оригинального самолёта F-35.

Недавно стало известно, что Федеральный совет Швейцарии тоже закупит у США 36 новейших истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.