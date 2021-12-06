Финляндия намерена вооружиться американскими истребителями F-35A

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Финляндия намерена вооружиться американскими истребителями F-35AСкоро сделает свой выбор
СМИ сообщили, что скоро Финляндия примет окончательное решение о покупке американских истребителей F-35A.
Правительство страны вынесет свой вердикт в течение десяти дней. Военные эксперты выбрали американский истребитель, основываясь на его технических характеристиках и долгом сроке службы.
Кроме F-35A Финляндия рассматривает шведский Gripen, американский F/A-18E/F Super Hornet, британский Eurofighter и французский Rafale. Однако аналитики считают, что правительство в итоге всё же выберет F-35A.
Напомним, F-35A — это наземный истребитель, самая технологически простая и, соответственно, облегчённая и дешёвая версия оригинального самолёта F-35.
Недавно стало известно, что Федеральный совет Швейцарии тоже закупит у США 36 новейших истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.
Источник: Российская газета