Финляндия обвинила российский танкер в обрыве подводного интернет-кабеля

Опубликовано 28 декабря 2024, 17:151 мин.
Финляндия обвинила российский танкер в обрыве подводного интернет-кабеляВ своём репертуаре
На Рождество произошло отключение подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Финские власти заподозрили в этом Россию, после обнаружения вблизи поврежденного кабеля нефтяного танкера Eagle S, входящего якобы в состав «теневого флота» России. Властями страны предполагается, что судно нанесло ущерб кабелю EstLink 2, при этом не исключаются «признаки саботажа». Власти также подтвердили повреждение других кабелей.
Судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, якобы перевозило нефть из России в Египет. Данные слежения за судном, по словам властей, показывают что оно «является частью российского флота», который «действует в обход западных санкций».
Этот инцидент с перерезанием кабеля добавляет к череде нарушений в работе подводных кабелей. Аналогичные «атаки» на кабели в Балтийском море произошли в прошлом месяце.