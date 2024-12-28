Финляндия обвинила российский танкер в обрыве подводного интернет-кабеля

Судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, якобы перевозило нефть из России в Египет. Данные слежения за судном, по словам властей, показывают что оно «является частью российского флота», который «действует в обход западных санкций».

Этот инцидент с перерезанием кабеля добавляет к череде нарушений в работе подводных кабелей. Аналогичные «атаки» на кабели в Балтийском море произошли в прошлом месяце.