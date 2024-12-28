Наука и технологии
Опубликовано 28 декабря 2024, 17:15
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Финляндия обвинила российский танкер в обрыве подводного интернет-кабеля

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На Рождество произошло отключение подводного кабеля между Финляндией и Эстонией. Финские власти заподозрили в этом Россию, после обнаружения вблизи поврежденного кабеля нефтяного танкера Eagle S, входящего якобы в состав «теневого флота» России. Властями страны предполагается, что судно нанесло ущерб кабелю EstLink 2, при этом не исключаются «признаки саботажа». Власти также подтвердили повреждение других кабелей.
Финляндия обвинила российский танкер в обрыве подводного интернет-кабеля
© Ferra

Судно Eagle S, зарегистрированное на островах Кука, якобы перевозило нефть из России в Египет. Данные слежения за судном, по словам властей, показывают что оно «является частью российского флота», который «действует в обход западных санкций».

Этот инцидент с перерезанием кабеля добавляет к череде нарушений в работе подводных кабелей. Аналогичные «атаки» на кабели в Балтийском море произошли в прошлом месяце.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#корабль
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#Финляндия