Это обвинение прозвучало после того, как глава ВМС Швеции Ева Ског Хасслум аналогичным образом обвинила Россию в GPS-помехах в Балтийском море и призвала НАТО вмешаться. Однако Хасслум не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений. GPS широко используется судами и самолетами для навигации.

Хотя Финляндия и Швеция указывают на Россию, не было представлено никаких конкретных доказательств того, что сбои напрямую связаны с действиями России. Природа сигналов GPS и возможность их подмены или вмешательства в них затрудняют однозначное определение источника помех.