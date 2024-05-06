Финляндия обвинила Россию в сбоях GPS в Финском заливе

Опубликовано 06 мая 2024, 01:30
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Финляндия обвинила Россию в сбоях GPS в Финском заливеДоказательств нет
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто обвинила Россию во вмешательстве в сигналы GPS в Финском заливе, сообщает Лента.ру со ссылкой на финскую Yle. Хаависто утверждает также, что «характер помех значительно изменился» с начала СВО.
Это обвинение прозвучало после того, как глава ВМС Швеции Ева Ског Хасслум аналогичным образом обвинила Россию в GPS-помехах в Балтийском море и призвала НАТО вмешаться. Однако Хасслум не предоставила никаких доказательств в поддержку своих утверждений. GPS широко используется судами и самолетами для навигации.
Хотя Финляндия и Швеция указывают на Россию, не было представлено никаких конкретных доказательств того, что сбои напрямую связаны с действиями России. Природа сигналов GPS и возможность их подмены или вмешательства в них затрудняют однозначное определение источника помех.