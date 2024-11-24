Наука и технологии
Опубликовано 24 ноября 2024, 22:30
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Финляндия отменит около 300 рейсов из-за забастовки пилотов

Профсоюз не может добиться новых условий
Руководство одной из крупнейших финских авиакомпаний Finnair заявило, что 9 и 13 декабря будут отменены около 300 рейсов из-за забастовки пилотов.
Финляндия отменит около 300 рейсов из-за забастовки пилотов

© Finnair

К забастовке привели переговоры между профсоюзом и перевозчиком по поводу истечения 30 сентября коллективного договора. Профсоюз уже три месяца пытается добиться нового договора с улучшенными условиями, но пока без подвижек.

Руководство Finnair выразило сожаление о принятом профсоюзом решении и заявило, что забастовка затронет порядка 33 тысяч клиентов перевозчика.

«Огорчает, что Профсоюз пилотов Финляндии (SLL) решил объявить забастовку вместо переговоров. К сожалению, это нарушает планы поездок тысяч наших клиентов в предрождественский сезон. Мы делаем все возможное, чтобы хорошо обслуживать наших клиентов даже в этой сложной ситуации, и предложим альтернативные рейсы как можно большему количеству клиентов», — сказано в заявлении Finnair.