Наука и технологии
Сегодня 19:12
Финляндия озвучила сценарий возможной войны с Россией
Строит концепцию военных учений вокруг этого
Финская газета Iltalehti опубликовала материал, в котором учения Сил обороны Финляндии на юго-востоке страны назвали подготовкой к «неожиданной атаке со стороны российских Вооружённых сил в духе Зимней войны».
Сообщается, что на учениях проверяют способность финских военных справляться с угрозами без иностранной помощи. Тем не менее на них присутствуют наблюдатели из 13 стран Северной Европы, Балтийского региона, а также Франции, Великобритании и США.
В газете указали, что вероятность внезапного нападения на Финляндию становится немалой из-за международной напряжённости, в частности, из-за ситуации вокруг Крыма.
В концепцию учений заложена идея о том, что Россия будет работать с имеющимися у неё в регионе постоянными силами, пишет «Военное обозрение». Русский спецназ якобы будет совершать диверсии против электросетей, объектов водоснабжения и канализационных систем, а также железных дорог и телерадиовещания.