Финляндия озвучила сценарий возможной войны с Россией

Сообщается, что на учениях проверяют способность финских военных справляться с угрозами без иностранной помощи. Тем не менее на них присутствуют наблюдатели из 13 стран Северной Европы, Балтийского региона, а также Франции, Великобритании и США.

В газете указали, что вероятность внезапного нападения на Финляндию становится немалой из-за международной напряжённости, в частности, из-за ситуации вокруг Крыма.

В концепцию учений заложена идея о том, что Россия будет работать с имеющимися у неё в регионе постоянными силами, пишет «Военное обозрение». Русский спецназ якобы будет совершать диверсии против электросетей, объектов водоснабжения и канализационных систем, а также железных дорог и телерадиовещания.