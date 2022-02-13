Финляндия заменит 62 старых истребителя на 64 новых F-35А

Как пишет источник, по контракту Финляндия получит 64 истребителя Lockheed Martin F-35А Lightning II в варианте Block 4. Первые самолёты финны должны будут получить в 2025 году, а окончание поставок запланировано на 2030 год.

Этими новыми F-35A финны должны заменить 62 истребителя Boeing F/A-18C/D Hornet. Помимо самих самолётов страна закупит ракетное вооружение, а именно ракеты «воздух-воздух» Sidewinder и AMRAAM. Однако контракт на эти поставки будет подписан позже.

В соглашении также прописана частичная локализация производства и обслуживания F-35 в Финляндии. Весь контракт на истребители будет стоить Финляндии 10 млрд евро.