Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на Луну

Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на ЛунуПервая миссия уже была
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Цель миссии — изучить лунные условия и найти полезные ресурсы для поддержки будущих экспедиций с людьми. CLPS — это программа NASA по сотрудничеству с частными компаниями для более частых и доступных полёток на Луну.
Firefly уже выполнила свою первую лунную миссию в марте 2025 года, доставив 10 полезных грузов на видимую сторону Луны. Следующие полёты запланированы на 2026 и 2028 годы.
В новой миссии примут участие Канадское космическое агентство и Университет Берна (Швейцария). В состав научного оборудования войдут:
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Ровер MoonRanger для поиска водорода и изучения лунного грунта,
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Камеры для наблюдения за реактивными выбросами при посадке,
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Лазерный отражатель для точных измерений с орбиты,
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Канадский ровер для работы в тенистых кратерах и поиска водяного льда,
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Прибор для анализа химии грунта.
Южный полюс Луны важен из-за ледяных залежей, которые можно использовать для воды и топлива. Полученные данные помогут выбрать лучшие места для посадок и подготовят путь для будущих полётов на Марс.