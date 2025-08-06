Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на Луну

Цель миссии — изучить лунные условия и найти полезные ресурсы для поддержки будущих экспедиций с людьми. CLPS — это программа NASA по сотрудничеству с частными компаниями для более частых и доступных полёток на Луну.

Firefly уже выполнила свою первую лунную миссию в марте 2025 года, доставив 10 полезных грузов на видимую сторону Луны. Следующие полёты запланированы на 2026 и 2028 годы.