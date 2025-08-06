Наука и технологии
Опубликовано 06 августа 2025, 17:40
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Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на Луну

Первая миссия уже была
NASA заключило контракт с компанией Firefly Aerospace на сумму $ 176,7 млн для доставки двух роверов и трёх научных приборов к южному полюсу Луны. Миссия запланирована на 2029 год и станет первой в рамках программы CLPS, которая объединит сразу несколько роверов и инструментов в одном запуске.
Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на Луну

© Ferra.ru

Цель миссии — изучить лунные условия и найти полезные ресурсы для поддержки будущих экспедиций с людьми. CLPS — это программа NASA по сотрудничеству с частными компаниями для более частых и доступных полёток на Луну.

Firefly уже выполнила свою первую лунную миссию в марте 2025 года, доставив 10 полезных грузов на видимую сторону Луны. Следующие полёты запланированы на 2026 и 2028 годы.

Firefly Aerospace получила от NASA $ 177 млн на отправку роверов на Луну

© Ferra.ru

В новой миссии примут участие Канадское космическое агентство и Университет Берна (Швейцария). В состав научного оборудования войдут:

  • Ровер MoonRanger для поиска водорода и изучения лунного грунта,

  • Камеры для наблюдения за реактивными выбросами при посадке,

  • Лазерный отражатель для точных измерений с орбиты,

  • Канадский ровер для работы в тенистых кратерах и поиска водяного льда,

  • Прибор для анализа химии грунта.

Южный полюс Луны важен из-за ледяных залежей, которые можно использовать для воды и топлива. Полученные данные помогут выбрать лучшие места для посадок и подготовят путь для будущих полётов на Марс.

Источник:space
Автор:Максим Многословный
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