Firefly снова не справилась с задачей, отправив полезную нагрузку не на ту орбиту

Изначально казалось, что миссия прошла успешно. Ракета стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, неся на борту спутник компании Lockheed Martin, предназначенный для тестирования новой антенны с электронным управлением. Alpha достигла намеченной орбиты, и отделение второй ступени и выключение двигателя прошли по плану. Однако примерно через 40 минут срабатывания второй ступени произошел сбой, и аппарат отклонился от курса.

«Мы будем работать с нашими клиентами и правительственными партнерами, чтобы изучить работу второй ступени и определить первопричину», — говорится в релизе Firefly.

Хотя связь со спутником была установлена, его судьба остается неопределенной. Вывод спутника на нерасчетную орбиту может привести к преждевременному входу в атмосферу Земли, что поставит под угрозу запланированные Lockheed Martin испытания антенны. Компания пока не комментирует ситуацию.

Во время своей первой миссии в октябре 2022 года Alpha также доставила полезную нагрузку на более низкую, чем планировалось, орбиту. Эти повторяющиеся проблемы ставят под сомнение надежность Alpha и ее способность конкурировать на все более переполненном рынке запусков малых спутников.