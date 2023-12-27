Firefly снова не справилась с задачей, отправив полезную нагрузку не на ту орбиту

Firefly снова не справилась с задачей, отправив полезную нагрузку не на ту орбитуКомпания рук не опускает
Ракета Alpha компании Firefly Aerospace столкнулась с очередной неудачей: после успешного старта 22 декабря ее полезная нагрузка — спутник компании Lockheed Martin — оказалась на неправильной орбите. Это уже второй раз за четыре запуска, когда Alpha не достигла цели, что вызывает опасения по поводу надежности молодой компании.
Изначально казалось, что миссия прошла успешно. Ракета стартовала с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии, неся на борту спутник компании Lockheed Martin, предназначенный для тестирования новой антенны с электронным управлением. Alpha достигла намеченной орбиты, и отделение второй ступени и выключение двигателя прошли по плану. Однако примерно через 40 минут срабатывания второй ступени произошел сбой, и аппарат отклонился от курса.
«Мы будем работать с нашими клиентами и правительственными партнерами, чтобы изучить работу второй ступени и определить первопричину», — говорится в релизе Firefly.
Хотя связь со спутником была установлена, его судьба остается неопределенной. Вывод спутника на нерасчетную орбиту может привести к преждевременному входу в атмосферу Земли, что поставит под угрозу запланированные Lockheed Martin испытания антенны. Компания пока не комментирует ситуацию.
Во время своей первой миссии в октябре 2022 года Alpha также доставила полезную нагрузку на более низкую, чем планировалось, орбиту. Эти повторяющиеся проблемы ставят под сомнение надежность Alpha и ее способность конкурировать на все более переполненном рынке запусков малых спутников.