Фирма со сгенерированными ИИ юристами начала рассылать фальшивые угрозы

Проведя расследование, Смит обнаружил несколько тревожных сигналов. Фотографии юристов на сайте Commonwealth Legal выглядели нереальными, а поиск по изображению показал, что они были сделаны сервисом, генерирующим вымышленных людей с помощью искусственного интеллекта. Указанный юридический адрес представлял собой одноэтажное здание, а оба телефонных номера были отключены. В онлайн-поисковиках юристов с такими именами не обнаружилось.

Что это было — пока что неизвестно, но владелец сайта tech4gods утверждает, что никоим образом не связан с этой афферой.