Опубликовано 06 апреля 2024, 03:45
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Фирма со сгенерированными ИИ юристами начала рассылать фальшивые угрозы“Пострадал” техноблогер
Недавно появилась странная фальшивая юридическая фирма, которая нацелилась на техноблогера Эрни Смита из Tedium. Смит получил уведомление о нарушении авторских прав от юридической фирмы Commonwealth Legal с требованием разместить на своем сайте ссылку на сайт под названием «tech4gods».
Проведя расследование, Смит обнаружил несколько тревожных сигналов. Фотографии юристов на сайте Commonwealth Legal выглядели нереальными, а поиск по изображению показал, что они были сделаны сервисом, генерирующим вымышленных людей с помощью искусственного интеллекта. Указанный юридический адрес представлял собой одноэтажное здание, а оба телефонных номера были отключены. В онлайн-поисковиках юристов с такими именами не обнаружилось.
Что это было — пока что неизвестно, но владелец сайта tech4gods утверждает, что никоим образом не связан с этой афферой.