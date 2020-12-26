Фирменная система Huawei для смартфонов оказалась переделанной Android

Один из разработчиков написал простое приложение «Hello World» для старой версии Android Kitkat 4.4.4 и обнаружил, что программа выдаёт очень похожие сообщения об ошибке и на Android, и на Harmony OS. По сути, в сообщении слово «Android» просто заменено на «Harmony OS».

Ещё одно доказательство обнаружилось при установке приложения Superuser на виртуальное устройство Harmony OS 2.0. Оно тоже выдало такое сообщение об ошибке, которое появилось бы на Android. Кроме того, на бете системы Huawei можно использовать инструменты отладки ADB (Android Debug Bridge). После этого стало понятно, что сборка содержит Android-фреймворк.

Huawei, конечно, могла пойти на такой шаг специально, чтобы смягчить переход с Android на новую систему для пользователей. Но пока это лишь предположение.