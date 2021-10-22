Фирменную Huawei HarmonyOS назвали самой быстрорастущей операционной системой

Заявление было сделано на Huawei Developer Conference 2021 в рамках основного выступления Ричарда Ю. В эти 150 млн входят множество различных девайсов: и смартфоны, и планшеты, и умные телевизоры, и часы, и предметы умного дома. Эта операционная система была разработана с учетом взаимодействия устройств.

Ричард Ю добавил, что к концу 2021 года эта ОС достигнет 200 млн устройств, что ещё раз докажет её феноменальный рост.

Также на мероприятии Huawei представила последнюю версию системы HarmonyOS 3. Пока её могут опробовать только разработчики.