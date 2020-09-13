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Фисташки назвали средством для снижения кровяного давления
Похудеть с ними тоже можно, если контролировать рацион
Учёные Калифорнийского университета провели исследование и назвали фисташки средством для снижения кровяного давления. Правда, орехи должны быть без добавок.
Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Во время эксперимента половина добровольцев ежедневно ела чуть более 40 граммов фисташек в течение четырёх месяцев. Все без исключения добровольцы увеличили физические нагрузки и скорректировали питание. Просто кто-то ел фисташки, а кто-то — нет.
В итоге все участники эксперимента потеряли 5% от своего первоначального веса, но те, что ели орехи получили дополнительные преимущества. У них снизилось артериальное давление, они употребляли больше клетчатки и меньше сладостей. Кроме того, у них обнаружили более высокий уровень антиоксидантных каротиноидов лютеина, альфа- и бета-каротина в крови.