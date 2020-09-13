Фисташки назвали средством для снижения кровяного давления

Кратко об исследовании пишет издание «Известия». Во время эксперимента половина добровольцев ежедневно ела чуть более 40 граммов фисташек в течение четырёх месяцев. Все без исключения добровольцы увеличили физические нагрузки и скорректировали питание. Просто кто-то ел фисташки, а кто-то — нет.

В итоге все участники эксперимента потеряли 5% от своего первоначального веса, но те, что ели орехи получили дополнительные преимущества. У них снизилось артериальное давление, они употребляли больше клетчатки и меньше сладостей. Кроме того, у них обнаружили более высокий уровень антиоксидантных каротиноидов лютеина, альфа- и бета-каротина в крови.