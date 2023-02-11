Fitbit работает над технологией измерения артериального давления, но ее устройствам это не поможет

В патенте Fitbit описывает чувствительный к силе нажатия экран в сочетании с датчиком фотоплетизмографии (PPG), который, при нажатии, может определить ваше кровяное давление. Эта концепция переосмысливает традиционные манжеты для измерения артериального давления.

Новый патент – это, без сомнения, хорошая новость, но последние несколько месяцев компания находится не в самых лидирующих позициях, передает The Verge: последние смарт-часы Fitbit - Sense 2 и Versa 4 - уступили место Google Pixel Watch. Кроме того, функции, доступные в предыдущих версиях b[ часов, такие как сторонние приложения и Google Ассистент, исчезли.

К тому же ранее Google еще и провел ребрендинг компании под названием "Fitbit by Google" и объявил, что через несколько лет пользователи Fitbit должны будут входить в систему, используя свои учетные записи Google. Издание также отметило, что только на этой неделе Fitbit пережил несколько сбоев в работе своих серверов, что оставило досадный осадок у пользователей.

Даже если патент увидит свет, то он скорее появится в будущих Pixel Watch, нежели в устройствах Fitbit.