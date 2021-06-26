Фитнес-браслет нового поколения будет устанавливаться прямо на обувь

Аппаратная часть системы состоит из блока Kapsule, который крепится к шнуркам ботинок пользователя. Устройство содержит IMU (инерциальный измерительный модуль), микропроцессор, модуль Bluetooth и аккумулятор. Оно может обменивается данными с приложением на смартфоне пользователя по беспроводной сети в режиме реального времени. По сути, это фитнес-браслет прямо на обуви.

В приложении пользователь увидит показатели своего бега и советы по тому, как улучшить тренировку. Также система способна предупредить пользователя о проблемах во время бега через вибрацию или уведомление на смартфоне.

Сама Kapsule весит 10,8 грамма, защищена от воды по стандарту IP68, может работать до шести часов от часового заряда батареи. Устройство предлагается на Kickstarter за 139 евро.