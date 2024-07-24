Физическая активность поможет бороться с депрессией при остеоартрите

Ученые проанализировали данные людей с остеоартритом, ожидающих ортопедической консультации. Они обнаружили, что связь между физической активностью и депрессией зависит от уровня боли. Чем сильнее боль, тем более выражен положительный эффект от физических упражнений на снижение симптомов депрессии.

Авторы исследования подчеркивают необходимость информирования как медицинских работников, так и пациентов о важности регулярной физической активности для управления болью и поддержания психического здоровья. Они также отмечают важность доступности соответствующих программ самопомощи или клинических вмешательств для увеличения и поддержания физической активности.

Результаты исследования указывают на необходимость разработки комплексных подходов к лечению остеоартрита, включающих не только медикаментозную терапию, но и физическую реабилитацию для улучшения качества жизни пациентов.

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