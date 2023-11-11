Физические сверхнагрузки оказались причиной ОРВИ даже у тренированных людей

В проведённом эксперименте приняли участие 11 пожарных — достаточно тренированных и выносливых людей, регулярно имеющих дело с чрезвычайными ситуациями, при которых нередко могут встречаться те самые сверхнагрузки. Пожарные в течение интенсивных 45-минутных учений выполняли различные физические задания в тяжёлой огнеупорной форме.

По завершению у всех участников были взяты анализы мочи, слюны и крови. В ходе анализов было изучено 4700 молекул — белков, липидов и продуктов метаболизма.

Во всех пробах биологических жидкостей был признак активной борьбы организма с патогенами. Но анализы слюны сделали очевидным угнетение иммунного ответа: снизилось количество бактерий, реагирующих на воспаления и борющимися с вирусами.

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