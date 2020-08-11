Физик назвал год, когда информация будет «весить» как половина Земли

По его расчётам, цифровая информация может составить половину массы планеты к 2245 году. Если темпы её увеличения не изменятся.

Вопсон основывается на принципе эквивалентности массы и энергии в общей теории относительности Эйнштейна, а также на работе Рольфа Ландауэра, который применил законы термодинамики к информации, и на исследовании Клода Шеннона, который изобрёл бит.

Физик заявил, что через 130 лет энергия, необходимая для поддержания процесса создания цифровой информации, сравняется со всей энергией, которая производится сейчас на Земле. Учёные также отметил, что 90% мировой информации, существующей сегодня, было создано за последние десять лет.