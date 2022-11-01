Наука и технологии
19:18, 01 ноября 2022
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Физик объяснил, почему кошки не умирают при падении из окна

Сложные расчёты

Американский физик построил модель падения кошки с этажа высотного здания. Его вычисления помогли понять, почему эти животные так живучи.

Физик объяснил, почему кошки не умирают при падении из окна

Учёный разбил проблему на три части: набор скорости при падении с высоты, амортизация лапами при контакте с поверхностью, а также прочность костей и суставов животного.

В модели физика была невращающаяся жёсткая кошка массой 4,5 килограмма, которая уже летела лапами вниз. В начальный момент времени он начинает двигаться из состояния покоя под действием силы тяжести. В модели была только одна дополнительная сила — сила аэродинамического сопротивления. Физик подсчитал среднюю площадь проекции кошки — 0,1 квадратного метра, а коэффициент аэродинамического сопротивления был равен 1,2.

Физик объяснил, почему кошки не умирают при падении из окна

Решая получившееся уравнение, физик построил зависимость скорости падения от высоты. Аэродинамическое сопротивление не давало скорости расти выше отметки в 24,5 метра в секунду. Интересно то, что уже к десятому этажу скорость кошки достигала 20 метров в секунду. То есть дальнейшее увеличение высоты здания не особо влияло на живучесть кошки.

Помимо этого, учёный рассмотрел амортизацию. Его модель позволила кошке избежать удара тела о землю, а свойства поверхности мало влияли на результат. Ещё физик оценил прочность лап. Он взял за основу то, что способность костей сопротивляться нагрузке прямо пропорциональна их сечению. В целом, опорно-двигательный аппарат у кошек испытывает меньшие удельные нагрузки при падении, чем у более крупных животных.

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