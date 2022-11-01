Физик объяснил, почему кошки не умирают при падении из окна

Учёный разбил проблему на три части: набор скорости при падении с высоты, амортизация лапами при контакте с поверхностью, а также прочность костей и суставов животного.

В модели физика была невращающаяся жёсткая кошка массой 4,5 килограмма, которая уже летела лапами вниз. В начальный момент времени он начинает двигаться из состояния покоя под действием силы тяжести. В модели была только одна дополнительная сила — сила аэродинамического сопротивления. Физик подсчитал среднюю площадь проекции кошки — 0,1 квадратного метра, а коэффициент аэродинамического сопротивления был равен 1,2.