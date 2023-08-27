Физик рассказал о последствиях применения Украиной снарядов с обедненным ураном

Ожаровский подчеркнул, что ему неизвестно о подтвержденных случаях применения таких боеприпасов как российской стороной, так и Украиной. Он отметил, что если бы речь шла о единичных случаях, то концентрация обедненного урана в почве была бы относительно невысокой. Однако в случае массового применения, например, при обстреле бронетанковых колонн, может произойти значительное загрязнение.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), такое загрязнение приводит в первую очередь к онкологическим заболеваниям, добавил Ожаровский. Он пояснил, что последствия зависят от способа воздействия, например, вдыхание вещества может привести к поражению легких.

Эксперт также подчеркнул, что внутреннее воздействие гораздо опаснее внешнего. Он привел пример вторичного воздействия через потребление продуктов питания, когда территория, на которой велись боевые действия, может стать сельскохозяйственными угодьями, что приведет к загрязнению цепочки поставок продуктов питания.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.