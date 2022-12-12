Физик: сильный искусственный интеллект сделает человека эволюционно отставшим

Физик: сильный искусственный интеллект сделает человека эволюционно отставшимНо нам до создания такого далеко
Главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ Игорь Пивоваров поделился мнением, что создание сильного искусственного интеллекта (ИИ) может обернуться серьёзными проблемами для человечества. Впрочем, беспокоиться рано.
Фото: Pixabay
«Когда появится сильный ИИ, то по сравнению с ним человек окажется эволюционно отставшим. Мы сами себе создадим эволюционного конкурента. Хотя множество других исследователей такую возможность отрицают, считают, что это всё чепуха и такого не будет, на мой взгляд такой риск, безусловно, существует», – отметил Пивоваров. Он добавил, что пока всё это скорее философские рассуждения.
Сильным ИИ называют такую систему искусственного интеллекта, которая будет способна мыслить и осознавать себя как отдельную личность. Системы ИИ, которые существуют сейчас, на такое неспособны, решают специфические задачи и являются, по сути, комплексом математических формул.