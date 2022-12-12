Физик: сильный искусственный интеллект сделает человека эволюционно отставшим

«Когда появится сильный ИИ, то по сравнению с ним человек окажется эволюционно отставшим. Мы сами себе создадим эволюционного конкурента. Хотя множество других исследователей такую возможность отрицают, считают, что это всё чепуха и такого не будет, на мой взгляд такой риск, безусловно, существует», – отметил Пивоваров. Он добавил, что пока всё это скорее философские рассуждения.

Сильным ИИ называют такую систему искусственного интеллекта, которая будет способна мыслить и осознавать себя как отдельную личность. Системы ИИ, которые существуют сейчас, на такое неспособны, решают специфические задачи и являются, по сути, комплексом математических формул.