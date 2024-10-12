Физика научились направлять звук только в одну сторону

Опубликовано 12 октября 2024, 22:301 мин.
Физика научились направлять звук только в одну сторонуЗвуковые волны в одном направлении
Ученые из Цюрихского университета и Швейцарской высшей технической школы Лозанны разработали устройство, которое заставляет звуковые волны распространяться только в одном направлении, что может стать основой для новых технологий связи.
Устройство представляет собой дискообразную полость с тремя портами для передачи и приема звука. В неактивном состоянии звук от первого порта достигает второго и третьего портов с равной громкостью. Однако, если направить воздушный поток через полость с определенной скоростью, только второй порт принимает звук, обеспечивая одностороннюю передачу. Уникальный дизайн устройства предотвращает потерю звуковой энергии, синхронизируя волны и даже усиливая их, пишут СМИ.
Технология может найти применение не только в управлении звуком, но и в контроле электромагнитных волн, что важно для совершенствования радаров и систем связи.