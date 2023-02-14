Физики: инопланетяне могут использовать чёрные дыры в качестве квантовых компьютеров

Сейчас в поиске возможных признаков существования внеземных цивилизаций мы анализируем радиосигналы из космоса. Авторы новой статьи предлагают искать кое-что совершенно другое: доказательства крупномасштабных квантовых вычислений.

«Независимо от того, насколько развита цивилизация или насколько отличается их химический состав от нашего, нас объединяют законы квантовой физики и гравитации. Эти законы говорят нам, что наиболее эффективными носителями квантовой информации являются чёрные дыры», — пишут учёные.

Авторы объяснили, что чёрные дыры, используемые для квантовых вычислений, скорее всего, будут искусственными по своей природе и небольшими. В результате такие чёрные дыры будут более энергичными.