Физики: инопланетяне могут использовать чёрные дыры в качестве квантовых компьютеров

Физики: инопланетяне могут использовать чёрные дыры в качестве квантовых компьютеровНо это всего лишь предположение
В недавнем исследовании группа учёных предположила, что развитые внеземные цивилизации могут использовать чёрные дыры в качестве квантовых компьютеров. Это имеет смысл с вычислительной точки зрения и предлагает объяснение того, почему мы не замечаем деятельность инопланетян.
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Сейчас в поиске возможных признаков существования внеземных цивилизаций мы анализируем радиосигналы из космоса. Авторы новой статьи предлагают искать кое-что совершенно другое: доказательства крупномасштабных квантовых вычислений.
«Независимо от того, насколько развита цивилизация или насколько отличается их химический состав от нашего, нас объединяют законы квантовой физики и гравитации. Эти законы говорят нам, что наиболее эффективными носителями квантовой информации являются чёрные дыры», — пишут учёные.
Авторы объяснили, что чёрные дыры, используемые для квантовых вычислений, скорее всего, будут искусственными по своей природе и небольшими. В результате такие чёрные дыры будут более энергичными.