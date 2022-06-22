Физики исследовали образование лавин из фруктов на прилавке

Сегодня в 18:21
1 мин.
Физики исследовали образование лавин из фруктов на прилавкеСоздав похожую модель
Ученые численно исследовали образование лавин в модели, которая напоминает лоток с выложенными на продажу фруктами. О результатах исследование сообщает N+1 со ссылкой на чилийских ученых.
Чилийские физики создали модели с монослоем сфер в наклоненных лотках, напоминающими выложенные на продажу фрукты и численно исследование образование лавин в таких системах. Как всем известно, извлечение случайных шариков из нижней части такой системы в какой-то момент рушит всю структуру.
По итогу физики пришли к выводу, что “для определенного диапазона углов и начального числа сфер” доля шаров, которые нужно достать, чтобы вызвать лавину, остается постоянной и равной примерно 8,7 процента от общего числа шаров в лотке.