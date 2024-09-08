Физики из MIT получили изображения атомов в экзотическом «краевом состоянии»

Краевые состояния описывают, как электроны, будучи прижатыми к границе материала, могут беспрепятственно течь, в отличие от объемных материалов, где они встречают сопротивление. Этот эффект имеет решающее значение для технологий, направленных на передачу энергии и данных с минимальными потерями. Специалисты Массачусетского технологического института воспроизвели этот эффект, используя облако из примерно 1 миллиона атомов натрия, охлажденных почти до абсолютного нуля. Манипулируя этими атомами во вращающейся ловушке, управляемой лазером, исследователи создали условия, аналогичные электронам в магнитном поле.

Атомы, попавшие в кольцеобразную лазерную ловушку, плавно перемещались вдоль края, даже сталкиваясь с препятствиями. Это наблюдение подтверждает теоретические предсказания и дает более четкое представление о физике краевых состояний, пишут ученые.