Физики нашли универсальные "часы", но вы не сможете надеть их на руку

Определение времени в разных уголках космоса - непростая задача. Например, на Марсе сложно определить время, потому что невозможно синхронизировать его с Землей, так как радиосигналы идут от планеты к планете за 3-22 минуты. Еще больше усложняет ситуацию то, что относительные положения и скорости двух планет постоянно меняются, говорится в статье.

Использование чего-то универсального для всей Солнечной системы - например, общего центра масс, или "барицентра", - может стать решением проблемы. Согласно статье, начало времени можно определить как момент, когда сигнал от пульсара достигает барицентра.

Пульсар - это высокомагнитная нейтронная звезда, излучающая радиосигналы сотни раз в секунду. Ученые уже предлагали использовать их в качестве индикаторов времени в пространстве. Если бы космические агентства повсеместно приняли эту систему, то определение времени в космосе могло бы стать намного проще, считают ученые.