Физики обнаружили «магию» в топ-кварках на Большом адронном коллайдере

Опубликовано 21 декабря 2024, 17:451 мин.
Физики обнаружили «магию» в топ-кварках на Большом адронном коллайдереЗовите Мерлина
Физики-близнецы Крис и Мартин Уайт обнаружили удивительное свойство топ-кварков, одной из самых тяжелых частиц Стандартной модели. Их исследование, опубликованное в журнале Physical Review D, рассматривает «магию» — меру того, насколько сложно классическим компьютерам моделировать квантовые системы.
Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе, известный своим открытием бозона Хиггса, предоставил данные для этого исследования. Используя детекторы ATLAS и CMS, близнецы выяснили, производит ли БАК естественным образом «магические» топ-кварки, обратив особое внимание на скорость и направление движения частиц.
«Магия» имеет ключевое значение для квантовых вычислений. Она определяет, когда классические компьютеры выходят из строя, требуя от квантовых компьютеров решения сложных задач, объясняет Мартин Уайт.