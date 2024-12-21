Физики обнаружили «магию» в топ-кварках на Большом адронном коллайдере

Большой адронный коллайдер (БАК) в ЦЕРНе, известный своим открытием бозона Хиггса, предоставил данные для этого исследования. Используя детекторы ATLAS и CMS, близнецы выяснили, производит ли БАК естественным образом «магические» топ-кварки, обратив особое внимание на скорость и направление движения частиц.

«Магия» имеет ключевое значение для квантовых вычислений. Она определяет, когда классические компьютеры выходят из строя, требуя от квантовых компьютеров решения сложных задач, объясняет Мартин Уайт.